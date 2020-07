«The Book of Vision»: in esclusiva il trailer del film prodotto da Malick (Di sabato 18 luglio 2020) In esclusiva per Vanity Fair, ecco il trailer di The Book of Vision, visionaria opera diretta da Carlo S. Hintermann con la produzione esecutiva di Terrence Malick, che aprirà ufficialmente le danze della 35° edizione della Settimana internazionale della critica, alla prossima Mostra del cinema di Venezia. Il film è un viaggio affascinante attraverso il passato e il presente, la vita e la morte, il dolore più profondo e l’amore incondizionato. Con un cast internazionale: Charles Dance, attore inglese star della serie TV Game of Thrones, Lotte Verbeek, molto nota al mondo delle serie TV (The Black List, Outlander, I Borgia), Sverrir Gudnason protagonista di Borg McEnroe, Isolda Dychauk (I Borgia, Faust, TwoGirls) e il «nostro» Filippo Nigro. Direttore della fotografia è Joerg Widmer, tra i più celebrati in Europa: ha collaborato con registi iconici come Wim Wenders, Quentin Tarantino, Michael Haneke, Roman Polanski e Bela Tarr. Scenografo David Crank, considerato uno dei più talentuosi scenografi americani, abituale collaboratore di Paul Thomas Anderson. Leggi su vanityfair

Infine il set fotografico: si scatta il look book con modelli/e italiani/e: Edoardo Sebastianelli, Alessandro Fella e Matilde Buoso. (ANSA).

In primis, per il secondo anno si conferma l’entrata della storica cantina di Valdobbiadene nella autorevole guida “5starWine– the Book”, la prima promossa da una fiera internazionale (il Vinitaly) ...

In primis, per il secondo anno si conferma l'entrata della storica cantina di Valdobbiadene nella autorevole guida "5starWine– the Book", la prima promossa da una fiera internazionale (il Vinitaly) ...