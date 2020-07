Teo Mammucari si sposa: “Arianna è diventata mia moglie”. Ma il dettaglio… [FOTO] (Di sabato 18 luglio 2020) Si è veramente sposato in mattinata Teo Mammucari, come a quanto pare terrebbe lui stesso a far credere ai suoi fan? Nella giornata del 18 luglio, il popolare presentatore, un tempo centralissimo al mondo del gossip negli anni giovanili, ha infatti salutato il sabato estivo con una notizia potenzialmente clamorosa; come rivelato su Instagram, con tanto di FOTO ufficiale, Mammucari si sarebbe sposato, convolando a nozze con la compagna Arianna. “Oggi mi sono sposato, con pochi amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per aver celebrato la cerimonia“, si legge sul profilo del conduttore, sotto ad una bella FOTO del bacio. “Un abbraccio a tutti, finalmente posso dire che Arianna è mia moglie“. Tutto bello, eccetto un particolare: ... Leggi su velvetgossip

