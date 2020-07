Teo Mammucari annuncia il suo matrimonio: “Mi sono sposato…” (Di sabato 18 luglio 2020) Tra i giurati della prossima edizione di Tu Sì Que Vales ci sarà sicuramente il conduttore Teo Mammucari. Quest’ultimo, nelle ore scorse, ha annunciato le sue nozze. Scopriamo subito cos’è successo. Le nozze dietro l’angolo Teo Mammucari, con il suo fare scherzoso ed ironico, ha annunciato le sue nozze proprio nella giornata odierna ringraziando Don … L'articolo Teo Mammucari annuncia il suo matrimonio: “Mi sono sposato…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Teo Mammucari matrimonio a sorpresa: ‘Mi sono sposato’ ma qualcosa non torna - #Mammucari #matrimonio #sorpresa:… - zazoomblog : Teo Mammucari matrimonio a sorpresa: ‘Mi sono sposato’ ma qualcosa non torna - #Mammucari #matrimonio #sorpresa: - LaMammaN1 : - blogtivvu : Teo Mammucari spiazza tutti: 'Mi sono sposato', ma c'è un dettaglio - AlexBellanotte : oggi penso con intensità a Teo Mammucari in 'Anvedi come balla Nando'... non so perchè, ma mi piace quando il mio cervello fa queste cose -