Tennis – Bett1 Aces Berlin, Sinner batte Bautista Agut e vola in finale (Di sabato 18 luglio 2020) Jannik Sinner prenota il biglietto per la finale del Bett1 Aces Berlin. Il Tennista italiano supera Bautista Agut in due set nel torneo d’esibizione si svolge nell’hangar dell’aeroporto dismesso di Tempelhof, nella capitale tedesca, una location non di certo comune per un torneo di Tennis. Sinner si è imposto con il punteggio di 7-6 (7-5) / 6-2. Nella finale del torneo tedesco il Tennista altoatesino, attualmente numero 73 al mondo, affronterà in vincente della sfida tra Thiem e Haas.L'articolo Tennis – Bett1 Aces Berlin, Sinner batte ... Leggi su sportfair

