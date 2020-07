Tennis, a Berlino Sinner piega Bautista e vola in finale (Di sabato 18 luglio 2020) Jannick Sinner piega in due set Roberto Bautista Agut, semifinalista lo scorso anno a Wimbledon, e vola in finale nel torneo esibizione Bett1 Aces in corso di svolgimento sul cemento nell'hangar dell'... Leggi su gazzetta

fradanilo62 : RT @Gazzetta_it: #tennis a #Berlino #Sinner piega #Bautista e vola in finale - Gazzetta_it : #tennis a #Berlino #Sinner piega #Bautista e vola in finale - sportface2016 : #Tennis, esibizione #Berlino-#Tempelhof 2020: gli highlights della semifinale #Sinner-#BautistaAgut (VIDEO) - sportface2016 : #Tennis, torneo #Berlino-#Tempelhof: Jennik #Sinner in finale. Battuto in due set lo spagnolo #BautistaAgut: la cro… - GorskiPark : RT @perelaa: Il torneo di tennis di Berlino si sta giocando nell'hangar di un aeroporto, come in un quadro di street fighter. Le chiamate d… -