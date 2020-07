Temptation Island, Valeria bacia il single Alessandro e lascia Ciavy al falò: «Mi hai richiusa per anni, ora basta» (Di sabato 18 luglio 2020) Temptation Island: Valeria bacia il single Alessandro e lascia Ciavy al falò: «Mi hai richiusa per anni, ora basta». Terza puntata in diretta su Leggo.it e prima coppia che si dice addio. Valeria Liberati all’interno del villaggio si sente molto più forte grazie al supporto delle altre fidanzate e del single Alessandro Basciano. Valeria Liberati è entrata a Temptation Island innamoratissima, il suo fidanzato, Ciavy, sin dalle prime ore ha mostrato molto più interesse per le single che per il suo amore. All’interno del ... Leggi su newscronaca.myblog

