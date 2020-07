Temptation Island, Annamaria e Antonio. Parla l’amante di lui: retroscena (Di sabato 18 luglio 2020) Anche quest’anno Temptation Island ha azzeccato il cast, come testimoniano gli ascolti record del programma in onda su Canale 5. Tra le coppie più seguite, c’è quella formata da Antonio e Annamaria. In particolare, a finire sulla graticola è stato lui, definito un ‘farfallone’ e accusato di essere un traditore seriale. Il can can mediatico … L'articolo Temptation Island, Annamaria e Antonio. Parla l’amante di lui: retroscena proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

