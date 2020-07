Tasse, lunedì maratona di scadenze fiscali. I commercialisti: “Incomprensibile la mancata proroga, non escludiamo lo sciopero” (Di sabato 18 luglio 2020) commercialisti ancora sul piede di guerra per la mancata proroga delle prossime scadenze fiscali, che vedono accavallarsi gli appuntamenti già stabiliti con quelli rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus. Con il risultato che lunedì 20 scattano il saldo 2019 e acconto 2020 delle imposte sui redditi, i pagamenti per le partite Iva soggetti Isa, il saldo 2019 dei versamenti Iva, il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse da aprile a giugno e il saldo 2019 della cedolare secca oltre al primo acconto 2020. Acconto 2020 e saldo 2019 anche per i soggetti Ires e per l’Irap. Altre scadenze si susseguono poi fino a fine luglio, dala presentazione degli elenchi riepilogativi per le partite Iva al canone Rai. “Di fronte alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

AMorelliMilano : Lunedì le partite Iva pagheranno le tasse piene, alla faccia dell’emergenza economica. Il virus è servito solo come… - fattoquotidiano : Tasse, lunedì maratona di scadenze fiscali. I commercialisti: “Incomprensibile la mancata proroga, non escludiamo l… - fanpage : Nessuna proroga - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Tasse, lunedì maratona di scadenze fiscali. I commercialisti: “Incomprensibile la mancata proroga, non escludiamo lo s… - a_margiotta : Lunedí in molti non ce la faranno a pagare le tasse. -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse lunedì Sospensione tasse e contributi: fisco, "lista dei benemeriti" Corriere della Sera