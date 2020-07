Szoboszlai: “Ho parlato recentemente con Rangnick, non lavora al Milan. Italia ideale per me” (Di sabato 18 luglio 2020) Dominik Szoboszlai e il Milan. L’ungherese conferma di aver già avuto un contatto con Ralf Rangnick, proprio come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Le sue parole rilasciate al portale ungherese Rangado24.hu in relazione al futuro, lasciano anche intendere una certa preferenza per il campionato Italiano: “Voglio giocare 150 partite con la nazionale ungherese, mentre a livello di club voglio vincere la Champions League – ha detto Szoboszlai –. Rangnick? Ci conosciamo perché è il leader spirituale della famiglia Red Bull. Ci siamo incontrati anche recentemente. A causa del coronavirus, i campionati sono ancora in corso ovunque. Il calciomercato non è nemmeno iniziato, è stato spostato ad agosto e a ... Leggi su alfredopedulla

