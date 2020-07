Szoboszlai: "Ho già incontrato Rangnick. Insieme a lui al Milan? Vediamo..." (Di sabato 18 luglio 2020) Come ormai sta accadendo da mesi in casa Milan, volenti o nolenti, rimbalza sempre il nome di Ralf Rangnick. Proprio quello che, con tutta probabilità, sarà il prossimo allenatore - e responsabile tecnico più in generale - del club rossonero. E ad alimentare questa convinzione ci ha pensato Dominik Szoboszlai, centrocampista di proprietà del Salisburgo su cui ci sono anche gli occhi di occhi di Napoli e Lazio. Al portale rangnado.hu Szoboszlai ha spiegato: "Conosco Rangnick perché è il leader... Leggi su 90min

Dominik Szoboszlai ha rotto il silenzio dopo settimane di voci che si sono rincorse intorno a un'unica squadra, il Milan. Il centrocampista classe 2000 non ha fretta di prendere una decisione sul suo ...

