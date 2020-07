Super Mario Anniversary Collection torna al centro dell'attenzione grazie alle nuove informazioni di un insider (Di sabato 18 luglio 2020) Qualche mese fa, già durante lo scorso marzo, vi avevamo riportato alcuni interessanti rumor, i quali vedevano Nintendo prepararsi a celebrare il 35esimo anniversario di Super Mario, preparandosi all'annuncio di una raccolta molto interessante.Secondo le voci di corridoio iniziali, questa raccolta non era altro che una Collection di tre titoli per Nintendo Switch: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, tutti rimasterizzati in alta definizione.Ai tempi, avevamo solo queste poche informazioni e, in assenza di un Nintendo Direct, non abbiamo avuto alcuna notizia ufficiale da parte del publisher. Ad oggi, continua a mancare l'ufficialità, ma l'insider Zippo di Resetera ... Leggi su eurogamer

green_thundr : Super Paper Mario and Luigi's Mansion - Eurogamer_it : #SuperMario Anniversary Collection torna al centro dell'attenzione grazie alle nuove informazioni di un insider. - lucaviscardi : 18.07: nuova piattaforma di Shopping da Google, nuovo gioco di Super Mario per Nintendo Switch… - SunUpAtSizzler : RT @INTERNETM1LF: mario in super mario 64 - overdosecal : ho visto meme si meme di lui con i baffi e questa cosa inizia un po’ a farmi incazzare. capisco che non a tutti pos… -