Stato d’emergenza | il Governo pone la scadenza al 31 Luglio

Il Governo scarta l'ipotesi di terminare lo Stato d'emergenza il 31 Dicembre. Rischiano di saltare, così, il blocco dei licenziamenti e gli appalti L'Italia, tra poco più di una settimana, potrebbe uscire dallo Stato d'emergenza per il Coronavirus. Il 1 Agosto, infatti, potrebbe essere la data designata per tornare alla normalità. La proroga, anche solo fino al 31 Dicembre, che una settimana fa sembrava scontata non lo è più. Il ministro Speranza sta lavorando a delle misure per salvare i poteri straordinari ancora indispensabili. L'ipotesi della proroga fino al 31 Dicembre è stata a lungo osteggiata anche dalle opposizioni, oltre che da una parte della maggioranza. Queste ultime, infatti, chiedono in ogni caso di passare dal Parlamento per decidere effettivamente

borghi_claudio : Il @fatequalcosa del giorno mi pare sia il 'non votate lo stato d'emergenza'. Lo stato d'emergenza non è una legge… - AnnalisaChirico : Davvero il premier Conte pretende ‘pieni poteri’ fino a dicembre? Se vuole prorogare stato d’emergenza spieghi alle… - sole24ore : Coronavirus: in bilico la proroga dello stato d’emergenza oltre il 31 luglio. Ecco le misure alternative allo studi… - MenegazziMarina : RT @marco_gervasoni: Questo golpetto abbiamo in tanti contribuito a sventarlo (ma soprattutto grazie a ?@matteosalvinimi? a ?@GiorgiaMeloni… - Stefani95077617 : Oggi ad Omnibus c'era il conduttore che diceva 'ma senza stato d'emergenza a Settembre come faremo con le proteste?… -

