Stadio chiuso? E allora si esulta dai balconi! Incredibile rimonta Juve Stabia e i tifosi impazziscono [FOTO] (Di sabato 18 luglio 2020) E’ una storia risaputa. Al Romeo Menti di Castellamare i tifosi sono di… casa. In tutti i sensi. Tribune basse, case dietro, balconi alti ed il gioco è fatto. Già avviene di norma, figuriamoci adesso che gli stadi sono chiusi per l’emergenza Coronavirus. I pochi fortunati si arrangiano: tre affacciati alla finestra, quattro ai balconi. Meglio di niente, si può dire. Anzi, la vista è anche ottima. E così, è (chissà) anche grazie al loro “incitamento” che la Juve Stabia ieri è riuscita nella pazza impresa di rimontare il Chievo. E’ 0-2 al 73′, ma – poi – avviene l’impensabile. Tre minuti dopo, Forte accorcia su rigore e, nel finale (82′ e 85′), Troest e Mallamo la ribaltano per un ... Leggi su calcioweb.eu

Nel venerdì sera di Serie B, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, succede l’impensabile; infatti il Venezia ha trovato tre punti fondamentali nella corsa salvezza, contro un avversario in piena lot ...

Serie C, Ghirelli: «Club in difficoltà, senza tifosi non è calcio»

Con gli stadi chiusi viene meno già una fonte primaria. Senza tifosi non è calcio, è un qualcosa di simile ma non è calcio. Le nostre società hanno bisogno del pubblico, sia in termini di passione che ...

Con gli stadi chiusi viene meno già una fonte primaria. Senza tifosi non è calcio, è un qualcosa di simile ma non è calcio. Le nostre società hanno bisogno del pubblico, sia in termini di passione che ...