Squalificati Serie B | il giudice sportivo | 14 i calciatori fermati

Squalificati Serie B – Queste le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di ieri del campionato cadetto valevoli per la 35ª giornata. Quattordici i calciatori fermati. Di seguito l'elenco completo. calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACOULIBALY Mamadou (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CURCIO Felipe (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.DI MARIANO Francesco (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.FIAMOZZI Riccardo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti ...

