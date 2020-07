SportMediaset: Napoli-Udinese, Gattuso prova il trio Insigne-Mertens-Lozano (Di sabato 18 luglio 2020) Contro l’Udinese potrebbe arrivare la seconda occasione per Lozano. Dopo la prestazione convincente a Bologna infatti, secondo quanto riporta MediasetSport, Gattuso penserebbe di confermarlo in attacco questa volta al fianco di Mertens e Insigne. Un nuovo trio di piccoletti che potrebbe conservare qualche sorpresa. Confermato anche Meret tra i pali. Mentre in difesa, dove non ci sarà lo squalificato Di Lorenzo, dovrebbe tornare Mario Rui. Coppia centrale invece formata da Koulibaly e Manolas. Regia sempre nelle mani di Demme che sarà affiancato dal sempre presente Zielinski e da Fabian Ruiz L'articolo SportMediaset: Napoli-Udinese, Gattuso prova il trio ... Leggi su ilnapolista

La Premier League chiama Victor Osimhen. E a chiamare il talento del Lille c'è niente di meno che il Liverpool che dopo il Manchester United tenta la rimonta di mercato cercando di beffare il Napoli.

Juve, Sarri rischia: vertice tra Agnelli e Paratici. Il ruolo di Buffon

La brusca frenata della Juventus in campionato preoccupa i massimi dirigenti del club bianconero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved e il dire ...

