Spagna, contagi mai così alti da maggio: mancano sanitari per il tracciamento. “In Catalogna ne servono 2000, ce ne sono 150” (Di sabato 18 luglio 2020) Il ritmo della crescita di nuovi casi di coronavirus in Spagna è tornato a essere quello di due mesi fa: per trovare un dato alto come quello di questa settimana si deve risalire fino al 22 maggio. Mercoledì ci sono stati 390 nuovi casi di Covid-19, dopo i 263 di martedì e i 164 di lunedì; in 24 ore, giovedì, si sono raggiunti 580 infezioni, di cui il 70% tra Aragona e Catalogna. Al punto che il governo catalano ha fatto esplicita richiesta agli abitanti dell’area urbana di Barcellona di non uscire di casa a meno che non sia “indispensabile”. Meritxell Budó, ministro della presidenza e portavoce del governo della Catalogna, in conferenza stampa col ministro degli Interni del governo catalano Miquel Buch e della Sanità ... Leggi su ilfattoquotidiano

