Sopralluogo alla discarica di Parapoti, De Luca: "Bonifica storica dopo dodici anni" (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecorvino Pugliano (Sa) – Il presidente Vincenzo De Luca ha effettuato questa mattina un Sopralluogo alla discarica di Parapoti nel comune di Montecorvino Pugliano (Salerno). Sono giunti allo step conclusivo i lavori di bonifica e messa in sicurezza definitiva cominciati nel novembre del 2019. Entro il mese di ottobre saranno completati con gli ultimi interventi. Si tratta di un'area di 160mila metri quadrati che all'inizio degli anni '90, nel pieno dell'emergenza rifiuti, divenne discarica pubblica per ricevere i rifiuti dall'intera Campania, e fu epicentro delle proteste a difesa dell'ambiente. "E' stata un'operazione storica di bonifica ambientale e di trasformazione, ...

