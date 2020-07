"Soltanto il 17 per cento...". Immunità, brutte notizie: lo studio che smentisce le credenze sul Covid-19 (Di sabato 18 luglio 2020) Le speranze di combattere il coronavirus sembrano affievolirsi. Anche la questione Immunità, riferita a chi è stato contagiato e poi è guarito, pare essere un miraggio. Secondo i ricercatori del King's College di Londra, infatti, il livello di anticorpi raggiunge il suo picco dopo circa tre settimane dalla comparsa dei sintomi per poi gradualmente diminuire. Tre mesi dopo l'infezione Soltanto il 17 per cento di chi ha contratto il virus mantiene la stessa potenza di risposta immunitaria. Ma non è finita qui, perché su molti questa potenza arriva a ridursi fino addirittura alla sparizione. Ad avallare questa teoria un'altra ricerca pubblicata da poco su Nature. Anche qui gli esperti hanno notato che i livelli di anticorpi protettivi diminuiscono di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Soltanto per Daniele Lanave online con “Soltanto per stanotte” Corriere Nazionale Coronavirus, lo studio: "Solo il 17 per cento di contagiati mantiene la stessa potenza di risposta immunitaria dopo mesi"

Secondo i ricercatori del King’s College di Londra, infatti, il livello di anticorpi raggiunge il suo picco dopo circa tre settimane dalla comparsa dei sintomi per poi gradualmente diminuire. Tre mesi ...

Erbacce, rifiuti e degrado sulle strade di Vada

E non sono soltanto parole, ma fotografie. Quelle che ha inviato un lettore alla nostra redazione, lamentandosi per lo stato di abbandono del suo paese. E in effetti è difficile dargli torto.

