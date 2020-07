Slitta lo scostamento di bilancio, ad agosto nuova Cig retroattiva e stop selettivo ai licenziamenti (Di sabato 18 luglio 2020) Con il decreto Rilancio convertito in legge e il provvedimento sulle semplificazioni in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, prende forma il calendario delle prossime mosse di politica ... Leggi su ilmessaggero

Il relativo provvedimento sarà però approvato dal governo solo ad agosto, per entrare in vigore prima di metà mese. L’ulteriore estensione del blocco dei licenziamenti punta a disinnescare la bomba so ...

Il 29/7 Cdm su scostamento da 20 mld, 'manovrina' slitta ad agosto

A quanto apprende l'Adnkronos, si va verso un Consiglio dei ministri a fine luglio -il 29 per l'esattezza- per votare il nuovo scostamento di bilancio di 20 miliardi. Le misure per liberare le nuove r ...

