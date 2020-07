Siviglia-Valencia: formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli aggrappati al sogno europeo (Di sabato 18 luglio 2020) Qualche partita fa sembrava che il Valencia sarebbe arrivato all’ultima giornata senza giocarsi davvero nulla, invece un po’ per qualche vittoria interna, un po’ perchè le altre non hanno corso, ecco che i Pipistrelli si affacciano all’ultima giornata con qualche speranza di giocare in Europa l’anno prossimo. Grazie al guizzo di Kevin Gameiro di giovedì … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Valencia Siviglia-Valencia: formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli aggrappati al sogno europeo Infobetting Mercato estero: Juve, Pogba ha deciso. Jorge Jesus e Casillas tornano a 'casa'

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero. Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, obiettivo di mercato del Mi ...

Liga, i pronostici di domenica 19 luglio

Decisiva per l’Europa pure Siviglia-Valencia, con gli ospiti obbligati a vincere per sperare ancora. Un’Osasuna in salute punta a chiudere in bellezza il suo campionato. Dopo aver battuto il ...

