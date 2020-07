Sinner, la palla smorzata è imprendibile e l’avversario lo applaude. Il video dello scambio (Di sabato 18 luglio 2020) Jannik Sinner approda in semifinale, nel secondo torneo targato Bett1 Aces, battendo il numero 15 del ranking Atp Karen Khachanov per 6-3, 7-6. Nel video, lo scambio con cui l’altoatesino toglie la palla break all’avversario con una volée bassa e tagliata. Il tennista russo, alla fine, lo ha applaudito. L'articolo Sinner, la palla smorzata è imprendibile e l’avversario lo applaude. Il video dello scambio proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Sinner si differenzia dagli altri giovanissimi atleti proprio ... Allenarsi bene dalla prima all'ultima palla è una sua dote naturale. È molto attento ed esigente con se stesso e con gli altri.