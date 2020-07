Sinner-Bautista Agut oggi in tv: orario e come seguire l’evento in streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Le semifinali del Bett Aces 2 di Berlino 2020 offriranno il testa a testa fra Jannik Sinner e Roberto Bautista Agut, scontro fra atleti di due generazioni differenti e con stili di gioco antitetici. L’azzurro ha sconfitto Karen Khachanov ai quarti di finale, convincendo per intensità di gioco, mentre l’iberico ha usufruito di un bye. Il match andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, a partire dalle ore 12.00. La diretta televisiva sarà proposta dall’emittente Eurosport, con annesso supporto streaming mediante la piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti ed approfondimenti post-match. Leggi su sportface

