Silvio Berlusconi e Marta Fascina arrivano insieme a Olbia. Le foto su Gente (Di sabato 18 luglio 2020) La notizia arriva dopo mesi di indiscrezioni. Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono trascorreranno insieme le vacanze in Sardegna. Quest’anno al suo fianco non ci sarà Francesca Pascale, bensì la nuova fidanzata: Marta Fascina, 30enne deputata calabrese. Il settimanale Gente fotografa la coppia all’aeroporto di Olbia. View this post on InstagramA post shared by Marta Fascina (@mf9milan) on Feb 2, 2020 at 2:04am PST Ad attendere la coppia a Villa Certosa ci sarebbero Eleonora e Barbara, figlie di Silvio e Veronica Lario.Marta Fascina è nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio ... Leggi su huffingtonpost

