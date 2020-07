«Sii un eroe, indossa la mascherina»: il divertente appello di Jack Black a usare i dispositivi di protezione – Il video (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio) «Sii un eroe, indossa una mascherina». Anche Hollywood si muove per sensibilizzare la popolazione sull’uso dei dispositivi di protezione. Questa volta ci ha pensato il mitico Jack Black che ha invitato tutti, tramite un video pubblicato su Instagram, a fare uso della mascherina anti Covid. Per attirare l’attenzione, si è travestito da supereroe seminudo, con mascherina blu e mantello rosso. Jack BlackTra una posa da Superman, un tuffo di testa in piscina, e la sua folta barba, l’attore si lancia in un monologo: «È tempo di essere un eroe, un ... Leggi su open.online

La sorellina di 4 anni è uscita incolume dall'attacco del cane, ma per il fratello maggiore di appena 6 anni sono stati necessari 90 punti di sutura per medicare le numerose ferite e segni di morsi.

Chris Evans è stato protagonista di una bellissima storia che coinvolge il suo alter-ego cinematografico più famoso, Capitan America, e un piccolo giovane eroe di nome Bridger Walker di Cheyenne, nel ...

La sorellina di 4 anni è uscita incolume dall'attacco del cane, ma per il fratello maggiore di appena 6 anni sono stati necessari 90 punti di sutura per medicare le numerose ferite e segni di morsi.