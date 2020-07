Sibilia: “Stadi aperti? Ho la mia idea, ecco quanti tifosi farei entrare. Serie D pronta a ripartire” (Di sabato 18 luglio 2020) Parola a Cosimo Sibilia.Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, è tornato a parlare della possibilità di riaprire gli stadi anche ai tifosi e della ripartenza del calcio in Italia dopo lo stop a causa dell'emergenza Coronavirus. Ma non solo; Sibilia, infatti, ha confermato e comunicato anche le nuove date della stagione 2020/21 per quanto riguarda il campionato di Serie D. "Noi siamo pronti per partire, faremo il Campionato Nazionale Dilettanti il 27 settembre, cominciando un paio di settimane prima la Coppa Italia. Si stanno organizzando i comitati regionali, ma tra settembre e ottobre, col permesso del Covid, torneremo ad essere protagonisti in campo calcistico e sportivo, così da svolgere anche la nostra funzione sociale", ... Leggi su mediagol

