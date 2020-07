Si risveglia dall’ictus e parla con accento straniero: il primo caso in Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Si risveglia dall’ictus e parla con accento stranieri. Lo studio dell’università di Padova. ROMA – Si risveglia dall’ictus e parla con accento straniero. Il primo caso in Italia è stato studiano dall’Università di Padova per cercare di capire meglio cosa è successo al paziente. La vicenda riguarda un cinquantenne Italiano che dopo un ictus è in coma prima di riaprire gli occhi. Degenza clinica superata, nessun deficit dal punto di vista cognitivo. L’unica cosa anomala l’accento di origine slava. Lo studio dell’università di Padova Il particolare caso è stato ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Si risveglia dall’ictus e parla con accento straniero: il primo caso in Italia - raffanchio : RT @GiuliaCortese1: C'è sempre una speranza per i detrattori di questo governo. Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento stran… - GiuliaCortese1 : C'è sempre una speranza per i detrattori di questo governo. Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento s… - CarpeDiem_Macc : Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero. - ilmeteoit : Si #RISVEGLIA dall'ICTUS e parla #STRANIERO! #E' il #PRIMO #CASO in #ITALIA, ecco cosa è successo a un 50enne -

Ultime Notizie dalla rete : risveglia dall’ictus Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net