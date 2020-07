Si riaccende l’asse Torino-Manchester: Belotti potrebbe volare in Premier (Di sabato 18 luglio 2020) Da Darmian a Joe Hart l'asse Torino-Manchester è stato parecchio attivo negli ultimi anni. Nel 2015 il laterale venne acquistato dallo United dove rimase per 4 stagioni, mentre il portiere dal City cercò fortuna sotto la Mole, ma la sua avventura finì dopo una sola stagione. Negli ultimi giorni dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni riguardo l'interessamento dei Red Devils nei confronti di un altro giocatore del Torino.Manchester UNITED SU Belotticaption id="attachment 979479" align="alignnone" width="300" Belotti (Getty Images)/captionIl giocatore in questione è Andrea Belotti. Il "Gallo" sta letteralmente trascinando il Torino verso la salvezza e la zona calda dista solamente 7 punti. I gol e la prestazione fatta vedere ... Leggi su itasportpress

