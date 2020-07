Shoah, Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce (Di sabato 18 luglio 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica. In occasione del suo 90º compleanno, che cade oggi, il presidente Mattarella ha fatto pervenire a Sami Modiano i suoi auguri più sentiti. Lo ha reso noto il Quirinale. "Quando mi chiedono, Lei è un sopravvissuto? Rispondo di sì, ma in realtà sono ancora lì ad Auschwitz-Birkenau, non sono mai uscito di lì. Ero un ragazzo, come posso dimenticare quello che ho visto?".Samuel Modiano, detto Sami, è nato a Rodi, il 18 luglio del 1930, quando l'isola era una ... Leggi su ilfogliettone

