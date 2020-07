Settimo Torinese (Torino) – Bimbo finisce sotto taglia erba: ferito gravemente (Di sabato 18 luglio 2020) L’incidente a Mezzi Po, frazione di Settimo Torinese. Ieri sera il piccolo è stato operato al Regina Margherita, riattaccate due falangi. Le urla di dolore e i pianti si sentivano a distanza. All’arrivo dell’équipe del 118 il Bimbo di due anni e mezzo aveva entrambe le mani pizzicate e risucchiate dall’ingranaggio della taglia erba condotto … Leggi su periodicodaily

