Setien: “Dimissioni? Ho detto che mi sarei goduto fino all’ultimo giorno della mia avventura” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico del Barcellona, Setien, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. Ecco le sue parole: “Se ho mai pensato alle dimissioni? Quando sono arrivato ho detto che mi sarei goduto fino all’ultimo giorno la mia avventura. So che non è facile, devo correre alcuni rischi e situazioni, mi diverto ancora nonostante le circostanze. E’ vero che vorrei essere un po’ più felice”. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo Setien: “Dimissioni? Ho detto che mi sarei goduto fino all’ultimo giorno della mia avventura” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, Setien: “Dimissioni? Voglio godermi fino all’ultimo questa… - readyplayer1__ : Barça nel caos, ma Setien non molla: Possiamo vincere la Champions - ETGazzetta : Barça nel caos, ma #Setien non molla: 'Possiamo vincere la #Champions' #Barcellona #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Setien “Dimissioni