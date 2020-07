Serie A, Verona-Atalanta: Gomez alle spalle di Zapata, Salcedo preferito a Di Carmine. Le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) E' tutto pronto per Verona-Atalanta.L'Atalanta si prepara alla sfida del "Bentegodi" in programma questo pomeriggio alle 17.15. La Dea, a 7 lunghezze di svantaggio dalla Juventus capolista e -1 punto dall'Inter, proverà a riconquistare il secondo posto in classifica.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Salcedo. All. JuricAtalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini Leggi su mediagol

