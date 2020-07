Serie A, Verona-Atalanta 1-1: Zapata apre le danze, Pessina agguanta gli orobici (Di sabato 18 luglio 2020) L'Atalanta frena in casa dell'Hellas Verona.La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dagli incredibili risultati maturati nelle scorse giornate, ha conquistato soltanto un punto al Bentegodi. La gara si è sbloccata soltanto nella ripresa, a cinque minuti dal ritorno in campo delle due compagini, grazie a una rete di Duvan Zapata, che ha approfittato di un errore di Gunter e, ritrovandosi davanti alla porta di Silvestri, ha infilato di piatto il pallone all'angolino. Il vantaggio degli ospiti, tuttavia, dura poco. Soltanto sei minuti dopo, infatti, la formazione di Ivan Juric ha agguantato il pareggio. Pessina firma il gol dell'1-1 con un tap-in vincente su una respinta di Gollini. Il portiere si era opposto bene a un gran tiro di Rrahman, ma il suo ... Leggi su mediagol

SkySport : VERONA-ATALANTA 1-1 Risultato finale ? ? #Zapata (50’) ? #Pessina (59’) ?? - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - OfficialASRoma : Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 r… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Il #Verona frena l'#Atalanta, #Gasperini strappa solo un punto al #Bentegodi - sportface2016 : #VeronaAtalanta Le dichiarazioni di Matteo #Pessina dopo aver segnato alla sua ex squadra -