Serie A, si riparte dall'Atalanta. Ibrahimovic, 100 volte Milan (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA - La Serie A riparte dalla sfida del Bentegodi tra Verona e Atalanta , che apre la 34ª giornata del campionato italiano. In campo anche Cagliari-Sassuolo , ore 19.30, e Milan-Bologna , ore ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Serie riparte Serie A, si riparte dall'Atalanta. Ibrahimovic, 100 volte Milan VIDEO Corriere dello Sport.it Serie A, il medico Ricciardi: «Stadio? Si può pensare a ingressi numerati»

Serie A, il consulente del Ministero della Salute Ricciardi ... RITIRI CON I TIFOSI – «In Italia possiamo ripartire in questo senso ma in modo organizzato e sicuro. I ritiri con i tifosi? In questo ...

Henri Drell può ancora rinunciare al draft Potrebbe ricandidarsi la prossima estate

Lo slittamento della Nba, che si accinge a ripartire all’interno della "bolla" protettiva di Disney World per concludere la stagione 20192020, comporterà una serie di conseguenze: una di queste è che ...

