Serie A: Milan-Bologna 5-1 (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 18 LUG - Il Milan strapazza il Bologna, imponendosi 5-1, 2-1, a San Siro nell'anticipo della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I gol: Saelemaekers al 10' pt e Calhanoglu ... Leggi su corrieredellosport

