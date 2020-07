Serie A, il Sassuolo con va oltre e contro il Cagliari sfuma il posto all'Europa League (Di sabato 18 luglio 2020) Il Sassuolo getta via una grande occasione a Cagliari, spreca il vantaggio iniziale, non sfrutta un dominio territoriale evidente e una superiorità numerica per tutto il secondo tempo per chiudere l'incontro alla Sardegna Arena e si fa raggiungere nella ripresa sull'1-1 da un Cagliari spento ma tenace, gettando al vento la possibilità di continuare la rincorsa per il settimo posto che vale un posto in Europa League. La rete di Caputo, arrivata al 12' sembrava il preludio ad una gara tutta in discesa e per oltre un'ora i neroverdi (oggi in tenuta bianco e verde) di De Zerbi hanno tenuto in scacco un Cagliari impaurito e sterile senza però affondare troppo per il raddoppio ma ... Leggi su liberoquotidiano

