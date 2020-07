Serie A, Hellas Verona - Atalanta ore 17.30: le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) La 34ª giornata di Serie A si apre con la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Atalanta, gara in programma alle ore 17:30. I padroni di casa ormai hanno la salvezza in cassaforte (anche se non aritmetica) e rimangono in corsa per un posto in Europa League, potranno giocare liberi mentalmente e senza nulla da perdere; gli ospiti invece hanno in mano un posto in Champions League anche per la prossima stagione e accarezza il sogno di lottare per lo Scudetto con la Juventus nel rush finale di... Leggi su 90min

