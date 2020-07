Serie A, Cagliari - Sassuolo ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) Alla Sardegna Arena per la 34ª giornata di Serie A si gioca la sfida tra Cagliari e Sassuolo. Da una parte i sardi hanno raggiunto la soglia dei 40 punti e hanno abbassato la concentrazione, togliendosi ormai definitivamente dalla lotta per un posto in Europa; gli emiliani invece sono sempre lì ad un passo dalla zona europea. Queste le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di Cagliari - Sassuolo Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog,... Leggi su 90min

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - infobetting : Cagliari-Sassuolo (18 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, - DltPronos : Serie A ???? ?? ?????? Cagliari - Sassuolo ? 19:30 ?? ???? Sassuolo ou nul et btts ?? 1,77 ?? ???? Buteur : Boga ?? 2,5… - sportli26181512 : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il bel pari rimediato contro la Juv… - jose197312 : RT @jatirado_oc: #Deportes #Fútbol Cagliari - Sassuolo en directo -