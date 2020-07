Senzatetto occupano villa con piscina, denunciati (Di sabato 18 luglio 2020) TORINO I Senzatetto erano in cerca di un alloggio da occupare e hanno scelto una villa di tre piani con piscina. Due marocchini, ora, sono stati denunciati dalla polizia. È successo di Torino in ... Leggi su gazzettadalba

Erano in cerca di un alloggio da occupare. I gusti sofisticati li avevano condotti in collina, zona “chic” di Torino. E’ così che due uomini hanno individuato una villa di tre piani con piscina, dove ...

Accadde oggi: 18 luglio 64 d.C., Nerone e il grande incendio di Roma

I morti furono migliaia e circa 200 mila quelli che ne uscirono senzatetto. Numerosi edifici pubblici e monumenti ... L’imperatore si sarebbe occupato di far sgombrare le macerie, facendole portare ...

