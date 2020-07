Secret Wars, i registi di Avengers: Endgame parlano di girare un film dal fumetto Marvel (Di sabato 18 luglio 2020) Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno parlato della possibilità di portare sullo schermo la storia Secret Wars. Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno parlato della possibilità di portare sullo schermo la storia Secret Wars, pubblicata in dodici parti tra il 1984 e il 1985. I due cineasti hanno spesso menzionato quel titolo come possibile progetto che li farebbe tornare al Marvel Cinematic Universe, e l'hanno ribadito in una recente intervista concessa al sito Bro-Bible. Queste le parole di Joe Russo: "Ho letto quella storia quando avevo 10 o 11 anni, ed era uno dei primi crossover a riunire tutti gli eroi. Per me era l'apice del ... Leggi su movieplayer

