Scuola, La Critica di Pittoni: Azzolina non Accusi Altri di Colpe Soltanto Sue (Di sabato 18 luglio 2020) Il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile nazionale del dipartimento Scuola della Lega, Critica con durezza la Ministra Azzolina. Pittoni dichiara: “Il ministro Azzolina non Accusi Altri di Colpe Soltanto sue. A settembre la Scuola ripartirà senza decine di migliaia di docenti titolari, fondamentali per la qualità del servizio visti i numeri record del precariato in Italia”. “Questo perché Azzolina non ha voluto prendere in considerazione il nostro progetto, già pronto a marzo e presentato come emendamento al decreto Scuola, di un maxi piano di stabilizzazione ... Leggi su youreduaction

