Scuola, Azzolina: “Basta dubbi sulle date, si riapre il 14 di settembre. Allarme dei sindacati? Disposta a trovare soluzioni con loro” (Di sabato 18 luglio 2020) “Il 14 settembre la Scuola riapre e riapre per tutti, voglio assolutamente rassicurare le famiglie e il personale scolastico: la data è questa e non ci sono più dubbi. Dal primo settembre invece ci saranno eventuali recuperi per chi ha avuto difficoltà”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Torino per un tavolo tecnico sulla Scuola. L’esponente del Movimento 5 stelle ha risposto anche alle perplessità dei sindacati: “Mancano gli insegnanti? Abbiamo ancora le graduatorie e sono stata l’ideatrice della call veloce che permetterà di trasferirsi da una regione all’altra. In più c’è il concorso straordinario. Ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - Corriere : Azzolina, la ministra che ha tutti contro: «È perché sono donna e giovane. Andrò in tv per spiegare» - giannimacheda : La ministra Azzolina afferma che ce l’hanno tutti con lei perché è donna e giovane ed entra di diritto in una delle… - ultimenotizie : 'Il 14 settembre la scuola riapre per tutti. Gli organici e le risorse ci sono. È stato approvato il decreto Rilanc… -