Schianto tra 5 auto in autostrada: 17 feriti, tra cui bambini, e 8 chilometri di coda (Di sabato 18 luglio 2020) Maxi tamponamento sull’autostrada A4 in direzione Venezia, nel tratto tra Seriate e Grumello/Telgate. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di sabato 18 luglio 2020 prima del casello di Grumello. Cinque auto coinvolte, diciassette persone ferite e otto chilometri di coda. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto lungo la A4, all’altezza del chilometro 187 in direzione Trieste/Venezia. Le cinque auto rimaste coinvolte nello Schianto viaggiavano in seconda e terza corsia. Come detto, l’incidente si è verificato poco prima delle 9 del mattino, tra i caselli di Seriate e Grumello.



Il traffico scorre lentamente solo lungo la prima corsia. Le diciassette persone ferite hanno riportato traumi di varia natura, ma nessuna sarebbe in ... Leggi su caffeinamagazine

AgenziaVISTA : Schianto tra auto e bus in #Molise, un morto @AgenziaVISTA su @affariroma - gigi695 : Schianto tra 5 auto in A4 tra Seriate e Grumello: 16 feriti e 8 chilometri di coda - Bergamo News - vforvistosi : RT @tribuna_treviso: Schianto tra camion al casello di Treviso Sud: traffico nel caos - tribuna_treviso : Schianto tra camion al casello di Treviso Sud: traffico nel caos - zazoomblog : Foggia terribile schianto tra due auto: tra le vittime una bambina - #Foggia #terribile #schianto #auto: -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto tra Schianto tra 5 auto in A4 tra Seriate e Grumello: 16 feriti e 8 chilometri di coda BergamoNews.it Roma, incidente tra tre auto sull'Aurelia a Palidoro: morti ragazza di 23 anni e 50enne di Cerveteri

Tragedia a Fiumicino dove un'auto ha preso fuoco in un'incidente che ha coinvolto tre veicoli sulla statale via Aurelia all'altezza del chilometro 32, a Palidoro, vicino a Roma. Sono morte due persone ...

Via Bezzi, ennesimo schianto: muore centauro di 50 anni

Impatto della moto contro un furgone, viaggiavano nella stessa direzione quando l’uomo al volante del mezzo ha sterzato: lui è gravissimo in ospedale ...

Tragedia a Fiumicino dove un'auto ha preso fuoco in un'incidente che ha coinvolto tre veicoli sulla statale via Aurelia all'altezza del chilometro 32, a Palidoro, vicino a Roma. Sono morte due persone ...Impatto della moto contro un furgone, viaggiavano nella stessa direzione quando l’uomo al volante del mezzo ha sterzato: lui è gravissimo in ospedale ...