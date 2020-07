Scadenze fiscali, si paga da lunedì Rischio usura per 240mila imprese (Di sabato 18 luglio 2020) Le Scadenze fiscali "spesso sono l’'innesco' che attiva molte aziende a corto di liquidità a "contattare" o a essere "contattate" dalle organizzazioni criminali, che da sempre possono contare su importanti disponibilità di denaro proveniente da attività illegali". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

matteosalvinimi : “Ristoratori senza clienti? Muovetevi su nuovi business, siate imprenditori creativi” ?????? Massacrati dalla crisi, s… - matteosalvinimi : ??VERGOGNOSI E INCAPACI! ?? NESSUN RINVIO DELLE SCADENZE FISCALI PER 'PROBLEMI BUROCRATICI'... LEGGETE CHE COSA È… - SusannaCeccardi : ?? Dal 20 luglio a fine mese sono ben 246 le scadenze fiscali per i contribuenti. È pazzesco che il #governo non int… - assenzio14 : RT @matteosalvinimi: “Ristoratori senza clienti? Muovetevi su nuovi business, siate imprenditori creativi” ?????? Massacrati dalla crisi, senz… - PaoloCaminiti1 : RT @SusannaCeccardi: ?? 4800€ al mese per ogni #migrante in #quarantena sulle navi. In Italia migliaia di cittadini dovranno adempiere alle… -