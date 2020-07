Sarri Juventus, Condò: “Mancato il coraggio di rivelare il suo desiderio ad Agnelli “ (Di sabato 18 luglio 2020) Sarri Juventus – Paolo Condò ha parlato tramite la trasmissione Sky Sport del momento che stanno vivendo i bianconeri. In particolar modo si è soffermato sulle difficoltà che sta avendo il tecnico toscano con il gruppo. Secondo il giornalista, l’ex Napoli non ha avuto la personalità di parlare con la dirigenza, durante il suo arrivo, e di fare i nomi propedeutici alle sue idee di calcio. Juventus: il pensiero di Condò su Sarri Sarr, per il suo 4-3-3, avrebbe voluto Jorginho o un profilo con quelle caratteristiche tecniche. Il pensiero: “Da allenatore debuttante al Barcellona, Guardiola ha imposto di mandar via Deco, Ronaldinho ed Eto’o, l’unico ad esser rimasto ancora un anno. Ad oggi sembra una follia. Sarri non se l’è ... Leggi su juvedipendenza

