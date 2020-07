Sardegna, invasione di cavallette: milioni di danni nei campi. Chiesto stato di calamità naturale (Di sabato 18 luglio 2020) Sardegna, invasione di cavallette. La peggiore invasione di cavallette degli ultimi 70 anni sta mettendo in ginocchio un centinaio di aziende con molti agricoltori costretti ad anticipare il raccolto o a bruciare i campi per distruggere i parassiti. La zona più colpita è quella del Nuorese. “Una vera e propria emergenza” spiega la Coldiretti. Distrutti grano, ortaggi, foraggi, erba medica e altre colture con oltre 30mila ettari devastati dall’invasione delle cavallette in Sardegna: milioni di euro di danni ed ora la richiesta da parte di alcuni sindaci e categorie economiche di promuovere lo stato di calamità naturale per ... Leggi su limemagazine.eu

