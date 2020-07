Sanità e prevenzione: sindaco non autorizza le sagre per evitare casi di coronavirus (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoscigno (Sa) – Niente autorizzazioni dal Comune per lo svolgimento delle sagre dell’asparago e del cavatello roscignolo per l’estate 2020. È la drastica decisione presa dal sindaco della città di Roscigno ed ex consigliere della Regione Lazio, Pino Palmieri, per contrastare l’insorgere di possibili casi di contagio da coronavirus sul territorio. “Anche se il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dato l’ok all’organizzazione delle sagre – spiega Palmieri – il Comune di Roscigno non autorizzerà alcun evento estivo di questo tipo. L’obiettivo – chiosa il sindaco della cittadina degli Alburni dove non si sono registrati ... Leggi su anteprima24

