Sangue che gronda sulla testa di Musumeci nel volantino M5S: scoppia la polemica in Sicilia

scoppia la polemica dopo che il deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana (Ars) Nuccio Di Paola ha pubblicato su Facebook la foto di un volantino con del liquido di colore rosso che gronda sulla foto in bianco e nero del governatore Nello Musumeci. Il volantino, che sotto riporta le Cinque Stelle e la parola "Sicilia", è stato utilizzato per annunciare la pubblicazione del "materiale informativo" sulla mozione di sfiducia presentata contro il presidente della Regione. "Appena ritirato il materiale informativo per la mozione di sfiducia al Presidente Musumeci", si legge nel post di Di Paola. "Contattatemi e mobiliatiamoci. Tutti i ...

