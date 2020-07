Sangue che gronda sulla testa di Musumeci. Bufera per il post M5s. La replica "E' vernice" (Di sabato 18 luglio 2020) Una foto in bianco e nero del governatore Nello Musumeci al centro di un manifesto che gronda Sangue con la scritta ‘mozione di sfiducia’. A postare l’immagine su Facebook è il parlamentare del M5s all’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, che scrive: “Appena ritirato il materiale informativo per la mozione di sfiducia al Presidente Musumeci. Contattatemi e mobiliatiamoci. Tutti i siciliani devono sapere quello che ha combinato e quello che non ha fatto in questi due anni e mezzo”. Ma la locandina, ripostata dallo stesso presidente della Regione che scrive ‘Ogni commento sarebbe superfluo’, ha già scatenato la Bufera sui social.Tra i primi a intervenire e a fare quadrato attorno a ... Leggi su huffingtonpost

carlogubi : Un po' di sangue di qualche cattivo di serie B per l'ora d'odio del popolo che così si può dimenticare del cattivo… - massimobray : L’ 11 luglio del 1979, a Milano, veniva ucciso a sangue freddo Giorgio Ambrosoli; la sua coerenza agli ideali di l… - PivaEdoardo : RT @Zeccarossa1: @Darko41393632 Credono in un complotto mondiale contro Trump.. Ordito da pedofili bevitori di sangue umano e cannibali. Ch… - stosullaluna_ : @transremuslupin Non è che una ogni volta che scrive un caspita di Tweet deve farsi il sangue amaro perché tu e qua… - cavalieredanie1 : RT @LCatelli: @gustinicchi Per mia indole non mi appiccico nemmeno i segni che approvo, sono ribelle verso queste cose, con le stelline poi… -