Sangue che cola su Musumeci: il vergognoso manifesto del deputato grillino Di Paola (Di sabato 18 luglio 2020) “Ogni commento sarebbe superfluo”, ha scritto Nello Musumeci su Facebook, postando quell’immagine del suo volto grondante di Sangue. Una locandina realizzata dal grillo Nuccio Di Paola per annunciare la presentazione di una mozione di sfiducia contro il governatore della Sicilia. Che su Fb ha preferito lasciare ad altri il commento. Uno per tutti: “Si mostrano al naturale, atteggiamenti tipici di ragionamenti improntati all’odio. Sono incapaci e questo è l’unico modo per ritagliarsi dei momenti di “gloria”, con la retorica che li contraddistingue, demonizzando chi la politica la fa con serietà e dedizione…”. Un odio che i grillini, a quanto pare, condividono con i partigiani. Il Sangue di Musumeci e il tentativo di dietrofront La ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : Sangue che gronda sulla testa di Musumeci. Bufera per il post M5s. La replica 'E' vernice' - carlogubi : Un po' di sangue di qualche cattivo di serie B per l'ora d'odio del popolo che così si può dimenticare del cattivo… - massimobray : L’ 11 luglio del 1979, a Milano, veniva ucciso a sangue freddo Giorgio Ambrosoli; la sua coerenza agli ideali di l… - AlbanoNicola : RT @FrancescoLollo1: 'Ristoratori in crisi? Cambino lavoro' dice la grillina #Castelli. Finirà che sputando sangue, con coraggio e passione… - nicelivingspace : RT @FrancescoLollo1: 'Ristoratori in crisi? Cambino lavoro' dice la grillina #Castelli. Finirà che sputando sangue, con coraggio e passione… -