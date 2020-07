Samardzic nel mirino della Juventus: avviati i contatti con il tedesco (Di sabato 18 luglio 2020) La Juventus pensa al futuro: contatti avviati con Samardzic. Il trequartista dell’Hertha Berlino è seguito anche dal Barcellona La Juventus pensa al futuro e oltre a colpi di qualità valuta una serie di prospetti: Samardzic entra nella lista di Paratici. Il trequartista dell’Hertha Berlino U19 si è messo in mostra con grandi prestazioni con i suoi coetanei. Il tedesco ha esordito anche in Bundesliga, tre presenze per un totale di 39′. Il rendimento stagionale di Samardzic recita: 14 gol e 9 assist in 16 presenze. Un bottino davvero convincente, una cartina di tornasole per i veri scopritori di talenti. La Vecchia Signora sta cercando di ringiovanire la rosa, come dimostrano gli acquisti di De Ligt, Demiral, ... Leggi su zon

MercatoJuventu1 : ??NUOVO GIOVANE PER LA JUVE?? Ultim'ora: la juve ha nel mirino Lazar Samardzic, gioiellino dell'Hertha Berlino, su d… - ZonaJuventina : RT @ilbianconerocom: Ecco chi è #Samardzic, il mancino terribile nel mirino della #Juventus - ilbianconerocom : Ecco chi è #Samardzic, il mancino terribile nel mirino della #Juventus -